“التعليم”: عودة جميع الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريا

أعلنت وزارة التعليم، عن عودة جميع الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريا بكامل الطاقة الاستيعابية للفصول بما لا يزيد عن 36 طالبا بالفصل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تعميم موجه لكافة الإدارات، موضحا التحديث الخاص بالدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، وفقا لمجموعة من الإجراءات.

وشملت مراعاة مساحات الفصول والالتزام بتطبيق مسافة التباعد بين الطاولات في حدها الأدني (30 سم)، والتنسيق عند الحاجة مع مكتب التعليم التابعة له المدرسة لتقديم الدعم والتوجيه بشأن عودة الطلاب، والتهيئة والإعلام للطلاب وأولياء أمورهم بشأن العودة الحضورية وفق هذا التنظيم للحاصلين على جرعتي اللقاح والتأكيد بما يلزم من استمرار الأخذ بالإجراءات الاحترازية، الإيعاز للمعلمين بالاستمرار في تفعيل منصة مدرستي برفع الدروس والإثراءات والواجبات ونحوها تفعيلا التعليم المدمج، والتأكيد على تفعيل التدريس المتزامن في حال دعت الحاجة لتطبيق النماذج التشغيلية بالتنسيق مع مكتب التعليم.