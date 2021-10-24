“مسام” ينتزع أكثر من 1,500 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2021م من انتزاع 1.557 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و1.067 لغما مضادا للدبابات، و483 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 46 لغما مضادا للدبابات، و192 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 1.000 لغم مضاد للدبابات بمديرية الجوف، و3 ذخائر غير متفجرة، و11 لغما مضادا للدبابات في مديرية خب الشعف، كما استطاع فريق “مسام” من نزع لغم واحد مضاد للأفراد، وكذلك لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و62 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، وفي محافظة شبوة جرى نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية بيحان، و202 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

كما تمكن فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و7 ذخائر غير متفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية المخا، إضافة إلى نزع لغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، و4 ألغام مضادة للأفراد، و7 ألغام مضادة للدبابات، و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر أكتوبر إلى 4.277 لغما، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 282 ألفا و878 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين ليعيشوا حياة آمنة.