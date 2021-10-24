القبض على شخصين أتلفا جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله بعسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، وجرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.