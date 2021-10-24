محمد #صلاح الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي متخطيا دروجبا

نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فى الانفراد بترتيب الهدافين الأفارقة التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استطاع الفرعون من تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب “أولد ترافولد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة “بريميرليج” للموسم الحالي.

ونجح محمد صلاح في تخطي الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق بعدما وصل الفرعون الى الهدف 106 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز متخطياً كابتن منتخب الأفيال سابقاً بفارق هدفين.

وعادل محمد صلاح الأرقام التهديفية مع دروجبا في المباراة الماضية لنادي ليفربول أمام واتفورد التي انتهت بفوز الفريق بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وقدم دروجبا التهنئة لمحمد صلاح قبل أيام على معادلة سجله التهديفي قبل ان يتخطاه الفرعون المصري مساء اليوم بهدفيه الذين سجلهما خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.

وسجل محمد صلاح هدفيه في الدقيقتين 38 من عرضية مميزة من نابي كيتا، قبل أن يضيف الرابع للريدز في الدقيقة 45.