3 منها بتوقيع #صلاح.. #ليفربول يسحق #مانشستر_يونايتد بخماسية

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على مضيفه مانشستر يونايتد، بخمسة أهداف نظيفة، على ملعب أولد ترافورد، اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نابي كيتا لاعب ليفربول التسجيل بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 5.

وأحرز ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 13.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 38، قبل أن يختتم الشوط الأول بالرابع في الدقيقة 45 من الوقت بدل الضائع.

وضاعف محمد صلاح حصيلة أهداف ليفربول بالهدف الخامس في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 50.