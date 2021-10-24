زوج سجينة بريطانية في سجون إيران يضرب عن الطعام

أضرب زوج البريطانية من أصول إيرانية نزانين زغاري راتكليف المعتقلة في إيران منذ 5 سنوات عن الطعام مرة أخرى، بعد حكم القضاء الإيراني عليها بالسجن لعام إضافي على ذمة قضية جديدة.

وبدأ ريتشارد راتكليف إضرابه عن الطعام يوم الأحد أمام وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.

وأضرب راتكليف عن الطعام لمدة 15 يوما قبل عامين بخطوة حملت إيران على السماح بسفر ابنتهما غابرييلا البالغة من العمر 7 سنوات.

وقال راتكليف في التماسه على موقع “تشينج دوت أورغ”: “أصبحنا نعامل حكومة المملكة المتحدة بنفس المعاملة.. لكنني في الحقيقة لم أتوقع على الإطلاق أن أضرب عن الطعام مرتين”.

وتابع: “إيران لا تزال المسؤول الأول في قضية نزانين، لكن المملكة المتحدة خذلتنا أيضا”.

وأضاف: “من الواضح أن قضية نزانين كان من الممكن حلها منذ عدة أشهر لكن ذلك لم يحدث بسبب أجندات دبلوماسية.. يحتاج رئيس الوزراء إلى تحمل المسؤولية عن ذلك”.

وزغاري راتكليف موظفة في مؤسسة “طومسون رويترز”، الذراع الخيرية لوكالة “رويترز” للأنباء.

وتتهم المنظمات الحقوقية إيران باستخدام مزدوجي الجنسية كأوراق مساومة للحصول على تمويل أو للتأثير في المفاوضات مع الغرب، وهو ما تنفيه طهران.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، لذا فلا يمكن للمحتجزين مثل زغاري راتكليف تلقي المساعدة القنصلية.

وقضت زغاري راتكليف حكما بالسجن خمس سنوات بعد اعتقالها في مطار طهران في أبريل 2016 وإدانتها بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وهي تهمة نفتها هي وأنصارها والمنظمات الحقوقية.

وحكم عليها في مايو بالسجن عاما إضافيا بتهمة نشر “دعاية ضد النظام” لمشاركتها في احتجاج خارج السفارة الإيرانية في لندن عام 2009 وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف هذا الشهر، ويتضمن الحكم حظر سفر لمدة عام، ما يعني أنها لن تتمكن من مغادرة إيران حتى عام