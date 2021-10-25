إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 243.65 مليونًا.. والوفيات أكثر من 5.1 ملايين

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز”، أن أكثر من 243.65 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي وفيات الجائحة إلى 5 ملايين و180486.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين تسجيل 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 21 مليونا و723559 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 605457 .