ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، على نحو ظفيف، وسط سلسلة ارتفاعات أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 217.14 ريال (57.90 دولار)، مقارنة بسعر 216.05 ريال (57.61 دولار) أمس الأحد.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى نحو 190 ريالا (50.67 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 189.05 ريال (50.41 دولار) أمس الأحد.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بمستهل تعاملات الإثنين في السعودية، إلى نحو 162.85 ريال (43.43 دولار)، بعدما سجل أمس الأحد نحو 162.04 ريال (43.21 دولار).