تصاعد الأحداث في السودان.. اعتقال حمدوك عقب دعوته لـ”احتلال الشوارع”.. وقلق أمريكي من التطورات

تصاعدت الأحداث في السودان، اليوم الإثنين، باعتقال قوات عسكرية وزراء وأعضاء مدنيين في مجلس السيادة، وسط دعوات لقوى الحرية والتغيير لعصيان المدني والإضراب العام.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول.

وأضافت وزارة الإعلام السودانية أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دعا في رسالة من مقر إقامته الجبرية السودانيين إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

أعرب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الإثنين، عن قلق بلاده من التطورات التي يشهدها السودان.

وقال فيلتمان الذي يزور السودان حاليا إنه قلق بشأن تقارير تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وأضاف المسؤول الأمريكي غداة مباحثات مكوكية أجراها أمس الأحد، أن مخالفة الإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني أمر غير مقبول.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي أن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية السودانية بالقوة تعرض تقديم مساعدتنا للخطر.

وطوقت قوة عسكرية مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان التي تشكّل الجزء الكبير من ولاية الخرطوم عاصمة السودان.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان واحتجزت عددا من العاملين.