أرامكو و #توتال يدشنان أول محطات شبكتهما المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة في #المملكة

أطلقت “أرامكو السعودية” وشركة “توتال إنرجيز”، اليوم، أول محطات شبكتهما المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية بتدشين محطتين في الرياض ومدينة سيهات بالمنطقة الشرقية.

وقالت شركة “أرامكو” في بيان صحافي، إن هذه المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة.

من جانبه قال رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض إن الشركة تواصل توسيع وجودها في سلسلة القيمة في المملكة.

وأشار إلى أن لدى “أرامكو” عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالها الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات.

وأضاف أن في إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين.

وفي 2019 كل من أرامكو السعودية، ممثّلة بشركتها المملوكة لها بالكامل “أرامكو السعودية للبيع بالتجزئة” المعروفة اختصارًا بـ “ريتلكو”، وتوتال الفرنسية، ممثلة بشركتها “توتال للتسويق والخدمات”، اتفاقية مع شركة “التسهيلات للتسويق” وشركة “سهل للنقل” للاستحواذ على محطات الوقود التابعة لهما والبالغ عددها 270 محطة، والمنتشرة في معظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى أسطول ناقلات الوقود التابع لهما أيضًا.