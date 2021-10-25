النفط يصعد لـ 86 دولاراً .. #برنت يرتفع 1% و #الأمريكي عند أعلى مستوى منذ 2014

ارتفعت أسعار النفط فوق 86 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن قالت السعودية إن تحالف أوبك+ يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة إمدادات الخام العالمية، نظرًا للتهديد الذي لا يزال يمثله الوباء على الطلب.

وصعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1٪، بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ 2014، فوق 84 دولاراً.

قفزت أسعار النفط بأكثر من الضعف على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، مما أثار مخاوف التضخم، حيث انتعش الاقتصاد العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء فيروس كورونا. وبينما ارتفع الاستهلاك، كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مقيدين في تخفيف التخفيضات الصارمة للإمدادات التي فُرضت في 2020 لإنقاذ الأسعار. وأدى ذلك إلى ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 مع انخفاض المخزونات.

وكانت مكاسب النفط الخام مدعومة بارتفاع قوي في أسعار الغاز الطبيعي، مما عزز الطلب على المنتجات النفطية كبديل.

في الوقت الحالي، ترفع أوبك+ الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل شهريًا، وتقاوم الضغط لبذل المزيد. وقد تفاقمت حدة التوتر بسبب فشل بعض الأعضاء في الوصول إلى حصصهم. ويجتمع التحالف في 4 نوفمبر.