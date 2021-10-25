السودان يعلق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية.. ومكتب #حمدوك يصدر بيان

أعلن قطاع النفط في السودان اليوم الاثنين، تعليق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة السودانية سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة، وسادت عقبها حالة من الغضب في الخرطوم.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين والأمن اليوم الاثنين أمام مقر الجيش في العاصمة.

وأصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد، يوم الاثنين، بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.

وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.