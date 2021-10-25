البرهان: حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في السودان #عاجل

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، “مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة”.

وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في يوليو 2023”.

وأشار البرهان إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.

وأعلن البرهان، عن حل مجلس السيادة والوزراء و حل الحكومة السودانية و حل مجلس السيادة الانتقالي و تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية و إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد و حالة الطوارئ في السودان

واكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: عزمنا على تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقرطي حتى تسليم القيادة إلى حكومة مدنية.

ووصف ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا، ولكن مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة.