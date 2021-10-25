1.3 مليار ريال حجم استثمارات قطاع التقنية المالية #السعودية خلال 12 شهرا

ارتفع عدد شركات التقنية المالية في السعودية بنسبة 37 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية، بمقدار قياسي لحجم استثمارات تجاوز 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار).

جاء ذلك في تقرير “فنتك السعودية السنوي 2021 – 2022″، والذ أظهر استمرار نمو قطاع التقنية المالية في السعودية بوتيرة متسارعة على عام.

وقالت نجود المليك مدير عام مبادرة “فنتك السعودية” : شهد قطاع التقنية المالية في المملكة شهد خلال عام 2020 – 2021 نضجا وتطورا ملحوظا.

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال 2020، إلا أننا نرى أثر الاعتماد على الحلول الرقمية الذي أحدثته الجائحة مستمرا، حتى بعد تجاوز العالم تدريجيا لهذه الأزمة.

ولفتت الى أن الوضوح في التشريعات واللوائح التنظيمية أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التقنية المالية التي بدورها تدفع عجلة نمو هذا القطاع.

ويقدم التقرير الذي تصدره “فنتك السعودية”، إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، لمحة عامة عن تطور قطاع التقنية المالية، حيث شهد العام الماضي ظهور شركات تقنية مالية جديدة في مختلف المجالات بما في ذلك المدفوعات، وأسواق المال، والتأمين، وحلول الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما شهد عدد من التطورات في التنظيمات والبنية التحتية، من ذلك: إصدار لوائح جديدة لأنشطة التقنية المالية، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية “سريع”، وموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنكين رقميين محليين.

كما لفت التقرير إلى استمرار مبادرة “فنتك السعودية” في دعم تطور منظومة قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال عدد من البرامج والأنشطة، منها: مسرعة فنتك، والمعرض الوظيفي للفنتك، ومسابقة أجيال المستقبل، إضافة إلى المسح الوطني للتقنية المالية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقيس مدى تبني الأفراد والشركات لحلول التقنية المالية.

وتوقع تقرير مبادرة “فنتك السعودية”، أن يكون العام 2021 – 2022 مهما لقطاع التقنية المالية، وأن يسهم استمرار ضخ الاستثمارات من قبل مستثمري رأس المال الجريء، وصدور تشريعات جديدة، وإطلاق المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنية المالية، إلى تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية في المملكة.

يذكر أن تقرير “فنتك السعودية” يضم أقسامًا تغطي عدة جوانب في قطاع التقنية المالية، هي: نظرة عامة حول شركات التقنية المالية في السعودية، والمواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية، إلى جانب المصرفية المفتوحة في المملكة، ونظرة تحليلية حول الاستثمارات في قطاع التقنية المالية.