أمريكا تدعو “البرهان” للتنحي عن السلطة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في السفارة بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى التنحي عن السلطة.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم: “ندعو كل الأطراف التي تعطل الانتقال بقيادة المدنيين في السودان للتنحي”.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون ب”الانقلاب”.

وبعد أن أشار إلى “انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن”، قال البرهان إن “القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية” الى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل “حكومة كفاءات” تحل محل حكومة حمدوك.