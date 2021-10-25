السعودية واليونان تبحثان تعزيز التعاون العسكري.. اليوم

بدأ رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين زيارة إلى السعودية تهدف لبحث تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها مدينة الرياض يومي 25 و26 من الشهر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول العالم وحكومات العالم.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني إلى الرياض اليوم على رأس وفد وزاري، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة .

وتناقش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى يومين تحديات التحول في الطاقة وتحقيق التوازن، وكذلك الصناعات كثيفة الكربون والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر.

وكانت المحادثات حول توفير أثينا لنظام دفاع جوي للرياض بدأت في تشرين أول/أكتوبر 2019.

ومؤخرا أجرت أثينا والرياض تدريبات مشتركة لتطوير مهارات الطواقم الجوية والتقنية ودعم استعدادها وتبادل الخبرات في جميع المجالات.