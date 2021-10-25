مخاوف التضخم تدفع الذهب لتخطي مستوى 1800 دولار

عادت أسعار الذهب لمستوى 1800 دولار اليوم الاثنين مدعومة باستمرار المخاوف بشأن التضخم فيما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل بحثا عن مؤشرات عن آفاق السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1801.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1802.50 دولار.

ويوم الجمعة، ارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر/أيلول قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي البدء في خفض مشترياته من الأصول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.40 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1بالمئة إلى 1041.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2039.87 دولار.