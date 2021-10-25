السودان: “قوى الحرية والتغيير” تطالب بتنحي أعضاء المجلس العسكري

كشفت وزارة الإعلام السودانية عن مطالبة تحالف قوى الحرية والتغيير، أعضاء المجلس العسكري، بالتنحي عن السلطة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “تحالف قوى الحرية والتغيير يطالب بتنحى جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية”.

وأضافت الوزارة أن “تحالف قوى الحرية والتغيير يدعو إلى عصيان مدني شامل ويطلب من جماهير الشعب الخروج إلى الشوارع”.

يأتي ذلك عقب سيطرة الجيش على السلطة وحله المجلس السيادي الحاكم.

وأضافت الوزارة، التي يبدو أنها مازالت خاضعة لأنصار رئيس الوزراء السوداني المعتقل عبد الله حمدوك، أن قوى الحرية والتغيير تطالب أيضا بتنحي جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية.

وقالت في موقعها على فيسبوك إن بيان التحالف يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس السيادة. قوى الحرية والتغيير تحالف سياسي عارض حكم الرئيس المعزول عمر البشير وشارك في الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الجيش.

في سياق متصل؛ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بإطلاق سراح رئيس وزراء السودان وكل المسؤولين الآخرين.