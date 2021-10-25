ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، معالي وزير الخارجية السيد شاه محمود قريشي، ومعالي وزير المالية السيد شوكت ترين، ومعالي نائب وزير الخارجية السيد سهيل محمود.