جون كيري: نثمن جهود السعودية بشأن مكافحة تغير المناخ

ثمن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، جهود السعودية بشأن مكافحة التغير المناخي.

وقال كيري في كلمة خلال قمة الشرق الأوسط التي تستضيفها الرياض، بحضور قادة دول عدة اليوم الاثنين، إن علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض.

تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان، السبت، اعتزام بلاده الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 خلال مبادرة “السعودية الخضراء”، قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ “كوب 26” في غلاسكو.