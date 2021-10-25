تعليم الطائف يتبنَّى مبادرة “ذكاء” للمشاركة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت

تبنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مبادرة شركة “ذكاء لتقنية المعلومات” للمشاركة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت “WRO” بنسخته الافتراضية، لتدريب المعلمين والمعلمات على عدد من التخصصات، وشرعت في تنفيذها من خلال إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات ممثلة في قسمي النشاط العلمي للجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، بأن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حرصت على رفع مستوى كفاءة منسوبيها المعلمين والمعلمات في الجانبين ( العلمي – التقني ) من خلال الاستفادة من مبادرة شركة ذكاء، تتمثل في تدريب 1000 معلم ومعلمة في التخصصات ( الحاسب – العلوم – الرياضيات ) لتأهيلهم في تدريب 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 500 مدرسة، بهدف تعزيز التعاون مع الإدارة وإتاحة المحاكي بشكل مجاني من خلال التعلم والتدريب لجميع الطلبة، وسعياً في تنمية القدرات البشرية لأبنائنا والمهارات القائمة على أسلوب STEM.

وأشار الخديدي، إلى أن “ذكاء” يعد منظومة متكاملة تعمل على تمكين النشء من مهارات القرن الحادي والعشرين باستخدام أدوات تعليمية متقدمة قائمة على الأسلوب التعليمي مثل الروبوت والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتصنيع الرقمي وإنترنت الأشياء والبرمجة وغيرها من المجالات التي تدعم الثورة الصناعية الرابعة.