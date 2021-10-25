قرارات وتحذيرات.. تفاصيل مؤتمر نادي الإبل بشأن منصة #سمها

قال المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، إنه منذ أن أطلقت منصّة سَمها بلغ عدد الذين سجلوا في المنصّة حوالي 1500 مشارك خلال 48 ساعة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لإطلاق منصة سمها: “أي مالك يرغب في اسم فبإمكانه الدخول والتسجيل وسيحصل عليه دون أن يكون لنادي الإبل قرار في تحديد الاسم لمن تعود ملكيته في الأساس، وتركنا المسألة بمزايدة شفافة امام الجميع”.

وتابع: “الأساس في التسجيل لاسم المنقية والمالك له الخيار في تسجيل الفردية كاسم بمفرده او تنتسب للمنقية فلخيار للمالك، ولكن كل الفرديات المشاركة في أشواط الفردي يلزم تسميتها”.

وأكد أن المبلغ المدفوع في بداية التسجيل لضمان جدية المشارك في المزايدة أو في التسجيل، وحينما يرسي المزاد على صاحب الضمان يخصم من المبلغ النهائي، ويصبح مسترداً في حال عدم الترسية.

وقال “الفئات التي يكون التسجيل فيها إجبارياً لجميع الإبل هي نخبة النخبة والفرديات”.

وتابع: “المنقيات التي تشارك في الطبع والهجيج والاصايل والساحليات لن يسمح لها بالحضور والمشاركة إلا بعد تسجيلها في منصة سَمها، وسيتم معاملتها مثل الإبل الأخرى المشاركة في المهرجان”.

وأضاف، أن النظام أعطى الاختيار للمالك بأن يسمي المنقية ويربط فيها الإبل أو الفحل بالمنقية فالنظام سمح له، وبالنسبة للفحل لابد أن يكون له اسم سواء كان اسم فردي او اسم ملحق أو ينتسب للمنقية.

إنه لن يسمح بنقل الاسم لمالك آخر إلا بعد مرور عام، وذلك لعدة أسباب ومنعاً للتلاعب، ويحق لمالكه البيع خارج المنصة وإبلاغ نادي الإبل بذلك.