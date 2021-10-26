إسرائيل تبدأ التدريب على مهاجمة النووي الإيراني

نقلت صحيفة”تايمز أوف إسرائيل” أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدرب على ضرب البرنامج النووي الإيراني، ابتداءً من العام المقبل ، بعد أن خصص التمويل وحدث جدول تدريبه على المهمة.

وقالت الصحيفة في تقرير الاثنين إنه في ضوء الشك المتزايد في عودة إيران إلى الاتفاق النووي، ووسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، كثف الجيش الإسرائيلي في الأشهر الماضية جهوده للإعداد لتهديد عسكري موثوق ضد منشآت طهران النووية.

وفي بداية هذا العام، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ، أنه أصدر تعليمات للجيش لوضع خطط هجوم جديدة، وفي الأسبوع الماضي، قالت تقارير إن الحكومة خصصت مليارات الشواقل لتجعل هذه الخطط قابلة للتطبيق.

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وعلمت الصحيفة أن بعض جوانب خطة هجوم سلاح الجو الإسرائيلي، والتي لا تزال في مرحلة مسودة، ويمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة، في حين أن البعض الآخر قد يستغرق أكثر من عام ليكون قابلاً للتنفيذ بشكل كامل.

وتخشي إسرائيل امتلاك إيران أسلحة نووية بعد قول قادة في طهران، إن إسرائيل ورم سرطاني يجب استئصاله.