قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بإيداهو الأمريكية

أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرون، بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق في بويزي بولاية إيداهو الأمريكية، انتهى باحتجاز المشتبه الوحيد.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادثة، لكن رايان لي قائد شرطة بويزي أبلغ الصحافيين بأن الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق تاون سكوير بعد الثانية مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأضاف لي أنه لدى وصول الضباط إلى المكان “واجهوا فرداً تتماشى أوصافه مع أوصاف المشتبه”، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلف مصاباً من الشرطة لينتهي الأمر باعتقال المهاجم.

ولم تعلن السلطات هوية المشتبه أو أياً من الضحايا. ورفض قائد الشرطة كشف ملابسات إطلاق النار، قائلاً: لا يسعنا في واقع الأمر الحديث عن أي دافع وراء الحادث في هذا التوقيت.

قال متسوق يدعى جوي بيرنال لصحيفة إيداهو ستيتسمان، إنه كان في منطقة الطعام بمركز التسوق عندما سمع دوي خمس إلى ست طلقات، وأن عناصر الأمن اقتادوه بعيداً عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة.