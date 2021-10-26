الإمارات : نرحب بالأهداف الطموحة للحياد الكربوني في #السعودية والبحرين

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ترحيب دولة الإمارات بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:”نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين..توجه إستراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ، والإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية”.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن السبت خلال كلمة مسجلة لدى افتتاح أعمال “مبادرة السعودية الخضراء” في الرياض الأحد بأن المملكة تعتزم بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2060 ” من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني” بما “يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي”. ويأتي الإعلان قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ “كوب 26” في جلاسكو، وغداة تحذير الأمم المتحدة من أن الوضع المناخي الحالي ينذر “بكارثة”.