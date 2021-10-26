محكمة: تبديد 4.6 مليارات دولار من ميزانية الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير لمحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنفاق أكثر من 4 مليارات يورو (4.6 مليارات دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي في 2020 بصورة غير صحيحة.

وتمثل الأموال التي أنفقت على وجه غير صحيح 2.7% من إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 147.8 مليار يورو، وأشار التقرير إلى أن أغلب الحالات المكتشفة كانت نتيجة أخطاء في الشراء، وليست نتيجة احتيال.

وقال التقرير إن “الأخطاء التي اكتشفها مراجعون كانت في أغلب الأحوال صرف أموال لمطالبات غير مستحقة، أو لمشاريع أو أنشطة أو مستفيدين غير مستحقين، أو أخطاء في المشتريات العامة أو عدم توفر مستندات تثبت الإنفاق”.

كما رصد التقرير 6 حالات تمثل مخالفة لقواعد مكافحة الاحتيال الأوروبية مقابل 9 في العام السابق.