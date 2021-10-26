إيران تنشر منصات دفاعية جوية في #سوريا و #العراق

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن إيران تنقل مضادات دفاعية إلى سوريا والعراق، بعد إيعاز الحكومة الإسرائيلية إلى الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا تعثرت المفاوضات النووية مع طهران.

وحسب تقديرات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في إسرائيل خلال الأشهر الماضية، فإن إيران تسعى إلى نصب صواريخ أرض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى لاعتراض غارات جوية إسرائيلية.

وتشير هذه التقديرات الاستخبارية إلى أن قوة في سوريا أطلقت صواريخ من منظومة دفاعات جوية إيرانية على طائرات عسكرية إسرائيلية في الفترة الماضية.