ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.31 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، رغم تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 217.50 ريال (58 دولارا)، مقارنة بسعر 217.14 ريال (57.90 دولار) أمس الإثنين.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 190.31 ريال (50.75 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 190 ريالا (50.67 دولار) أمس الإثنين.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 163.13 ريال (43.50 دولار)، بعدما سجل أمس الإثنين نحو 162.85 ريال (43.43 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.88 ريال (33.83 دولار)، مقارنة بسعر 126.66 ريال (33.78 دولار) أمس الإثنين.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً إلى نحو 6768.75 ريال (1805 دولارات)، مقارنة بسعر أمس 6757.50 ريال (1802 دولارات).

كما زاد سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 1522.50 ريال (406 دولارات)، وذلك مقارنة بسعر 1519.97 ريال (405.33 دولار) أمس الإثنين.

وعالميًا، انخفض المعدن الأصفر، متأثرًا بارتفاع الدولار حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماعات البنك المركزي الرئيسية القادمة هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 1805.96 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.60 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بدعم بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم لفترة طويلة، مرجحة أن معدلات التضخم ستعود لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وأضافت: “لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم، وسيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل، غير أنني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل”.