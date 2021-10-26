الإرياني: وقف تهريب السلاح من #إيران للحوثي أولى خطوة نحو السلام

أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لطخت اسم اليمن واليمنيين، وقرنته في أذهان العالم بالفوضى والعنف والإرهاب، وكانت أحد أخطر إفرازات الحرب التي فجرتها جراء الانقلاب، انتشار السلاح بأنواعه خارج سيطرة الدولة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” “نعمل في الحكومة على إنهاء الحرب وارساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتّر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، واعادة ترميم صورته التي شوهها انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم، وتابع “نؤكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة مليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الايرانية، والتي تحاول المليشيا الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين، واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية