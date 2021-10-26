أرامكو تحذر من تراجع #احتياطات_النفط العالمية سريعاً

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، إنه “مصدر قلق كبير خاصةً أن القدرات الاحتياطية تتقلص”، وفقاً لما ذكره في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”.

قالت شركة أرامكو السعودية، إن طاقة إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم تنخفض بسرعة، وإن الشركات بحاجة إلى زيادة الاستثمار في الإنتاج.

تأتي تعليقاته مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 70% هذا العام إلى حوالي 85 دولاراً للبرميل، فيما دعا العديد من كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والهند، المنتجين إلى ضخ المزيد.

وقال الناصر، إن عجز المعروض في أسواق النفط قد يتفاقم في عام 2022 إذا خف تفشي وباء فيروس كورونا، وعادت حركة السفر إلى طبيعتها.

وأضاف: “إذا حدث انتعاش في قطاع الطيران العام المقبل، فسيتم استنفاد هذه الطاقة الفائضة. لقد وصل الأمر الآن إلى وضع يكون فيه العرض محدوداً.. كل ما تبقى من المخزون ينخفض بسرعة”.

وانتقد العديد من تجار النفط والغاز الحكومات ونشطاء المناخ لدعوتهم الشركات إلى التوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، قائلين إن ذلك سيؤدي إلى نقص الطاقة في العقد المقبل.