البرهان: قدمنا كل ما يمكن لإقامة حكومة مدنية.. ومبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، استجبنا لرغبة الشعب السوداني ووقفنا معه لتحقيق شعاراته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الان، نعلم بالظروف التي تمر بها البلاد والانتقال هو مشاركة وطنية وشعبية ، لافتا أن الوثيقة الدستورية تعمل من أجل بناء الوطن وكنا شركاء وقدمنا كل ما يمكن أن نقدمه من تنازل من أجل حكومة مدنية.

وأوضح : كنا نفكر بأن نعبر سويا بعد الفترة الانتقالية وكنا نحلم بأن تكون فترة توافقية، لافتا أن مبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها من قبل مجموعة معينة رغم دعمنا لها، وسنعمل معا من أجل بناء السودان، واتفقنا مع الشعب عندما حضر إلى أمام مقر القيادة ووضعنا يدنا منذ البداية بصدق مع أيادي القوى الوطنية.

وأشار أن “منصة التأسيس بقوى الحرية” حاولت الاستفراد بالمشهد السياسي على حساب القوى الأخرى، رغم أننا منذ فترة بدأنا في محاولة جمع الصف الوطني بمبادرة رئيس الوزراء.