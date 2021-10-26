إحباط تهريب 5 ملايين و246 ألف قرص مخدر داخل حاوية عنب #عاجل

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، من إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر، داخل حاوية.

وقال الرائد محمد النجيدي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات ، إن “المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي”.

وأضاف أن ذلك جاء “بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية”. مؤكدا أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.