تباين مؤشرات البورصة السعودية بختام تعاملات اليوم

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضاً 43.15 نقطة، عند مستوى 11846.69 نقطة، بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 139.20 ريال، كما تراجعت أسهم “السعودي الفرنسي” و”إس تي سي” و”كهرباء السعودية” و”سبكيم العالمية” و”العربي الوطني” و”سليمان الحبيب”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتراجع سهم “إم آي اس” بأكثر من 2 % عند 152.40 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة للربع الثالث 2021 إلى 19.1 مليون ريال.

فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 86.17 نقطة، عند مستوى 23951.23 نقطة، بتداولات بلغت 22 مليون ريال.