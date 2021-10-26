رئيس وزراء اليونان: تركيا ستدرك أن مواقفها العدائية لن تقود إلى أي نتائج

قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في الرياض، إن بلاده ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع السعودية، وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأضاف خلال منتدى مبادرة الاستثمار، أن هناك اتفاقات وتفاهمات مهمة في المنطقة تشارك بها اليونان، منها ما يتصل في مشاريع الطاقة والربط الكهربائي المستقبلي.

وأشار إلى أن الهيدروجين يجب أن يجد طريقه للسوق الأوروبية، لافتا إلى أن الحكومة اليونانية تعمل على تحقيق الإصلاحات اللازمة اقتصاديا، ولديها العديد من المواهب يعملون بدول الخليج.

وفيما يتعلق بتركيا، أكد أن بلاده لن نخضع للترهيب في شرق المتوسط، معتبرا أن تركيا ستدرك أن مواقفها العدائية لن تقود إلى أي نتائج.