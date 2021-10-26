مسؤولون :ضم النقل والسياحة والترفيه للجنة التبغ دعم لها وتأكيد لأهميتها

نوه عدد من المسؤولين والمتخصصين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مؤكدين أن هذا القرار هو دعم لجهود اللجنة وتأكيد على التكامل بين الجهات وترسيخ للعمل المهني القائم على الجودة والتطوير وتحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال الدكتور منصور القحطاني الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ أن قرار انضمام وزاراة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه للجنة هو تأكيد على الإهتمام الذي تحظى به والحرص على التكامل بين الجهات وجاء ليؤكد على حرص الوطن وقيادته على صحة المواطن والمقيم.

قدم د. منصور القحطاني شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ولسعادة وكيل وزارة الصحة رئيس اللجنة التحضيرية وجميع ممثلي الوزارات والجهات أعضاء اللجنة على حرصهم وعملهم الدؤوب نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وبين د. القحطاني أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يرأسها معالي وزير الصحة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الإعلام ووزارة التعليم ووزارة التجارة والإستثمار ووزارةالموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة الرياضة ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الغذاء والدواء.

بالإضافة للوزارات والجهات التي صدر قرار مجلس الوزراء بضمها اليوم.

على ألا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن مرتبة وكيل وزارة ومن في حكمه وتهدف اللجنة لحماية افراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع ,وبخاصة بين صغار السن , للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم لتحقيق شعار “نحو مجتمع خال من التبغ”.

اما الدكتور محمد بن جابر اليماني، نائب ر ئيس مجلس إدارة جمعية نقاء.

فقال أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام وزارتين وهيئة كبيرة إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تعدّ خطوة تصب في زيادة نفوذ وقوة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وهو مطلب لزيادة فعاليتها وتوسيع دائرة تأثيرها.

وهذا القرار يؤكد التزام المملكة تجاه حماية الصحة العامة، كما أن صدور هذا القرار يعتبر إنجازا سيكون له آثار إيجابية للتقليل من آثار جائحة التبغ.

وتعتبر هذه خطوة من الخطوات الجبارة، وحلقة ضمن حلقات تحسين جودة الحياة، في بلد يتطلع لمستقبل مشرق، تقوده رؤية طموحة.

من جانبه قال الاستاذ بدر بن إبراهيم البقمي الناشط في مجال مكافحة التدخين أن موافقة مجلس الوزراء بانضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية‬⁩ و ⁧‫وزارة السياحة‬⁩ و الهيئة العامة للترفيه‬⁩ إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سيكون لها أثر كبير لتسهيل وصول اللجنة للهدف المنشود منذ إنشائها وهي المساهمة الفاعلة بحماية المجتمع وأفراده من خطر إنتشار آفه التبغ بأنواعها وكذلك والحد من إنتشار هذه الآفة بالإضافة لتعزيز الجوانب العلاجية والتوعوية ، وسيسهم هذا الانضمام بتعزيز الجانب البيئي والصحي وتحقيق ما تسعى له رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

ونوه الدكتور محمود عبدالرحمن محمود أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الإمام، رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ منوهاً بالدعم الذي تلقاه من قيادة هذا الوطن ومن ذلك تعزيز إمكانياتها وثقلها بضم الوزارات والهيئات ذات الصلة لها ليكتمل الجهد ويتكامل ولتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار د. محمود إلى اهمية تعزيز دعم الجهود المختصة بصحة المواطن ونشر الوعي الصحي والحرص على التكامل في الخطط والأهداف وصولاً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ التي تقوم على تكثيف الوقاية الصحية وتعزيز الإمكانيات لمجتمع صحي يعطي أولوية للصحة العامة في كل السياسات.

وبدوره قال حمد بن مشخص العتيبي المستشار بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ان هذا القرار يعد إكمال لمسيرة اللجنة نحو الريادة في تأدية دورها والتميز في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها. واشاد بانضمام وزارة النقل والسياحة وهيئة الترفيه للجنة لما لهذه الجهات من أهمية بالغة في تنظيم العمل وتنسيقه وتكامل النجاحات ونشر الوعي الصحي ومواجهة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة.

وقال ان هذا القرار يجعل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من أكبر اللجان الصحية بالمملكة ومن أكثرها أهمية وهو تأكيد على سعي الوطن نحو تجويد الخدمات والحرص على صحة المواطن.