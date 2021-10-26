القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

أعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزباكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.