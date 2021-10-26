فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية البريطانية

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.