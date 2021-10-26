اليونان تدعو تركيا إلى التخلي عن “عنجهيتها”

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا خلال زيارته إلى السعودية، إلى التخلي عن “عنجهيتها” والانخراط في المباحثات لفض النزاع البحري بين أنقرة وأثينا

وقال ميتسوتاكيس: “لقد رسمنا نهجنا بوضوح تام” بعد توقيع اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة وفرنسا في وقت سابق من أكتوبر الحالي.

وفي اجتماع “دافوس الصحراء” قال ميتسوتاكيس: “نحن آمنون. لا أعتقد أن هناك تهديدا جيوسياسيا… أعتقد أنه في نهاية المطاف ستدرك تركيا أن العنجهية في شرق المتوسط تودي لطريق مسدود”.

وفي يوليو أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسميا تأييده تقسيم قبرص التي اجتاحت أنقرة شطرها الشمالي في العام 1974