حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل الى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.