لبنان يُجدد النأي بنفسه عن تصريحات #قرداحي

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن حديث وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أمس الثلاثاء، حديث شخصي سابق لتعيينه وزيراً، ولا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في بيانه أمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب، حسب وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وقال البيان، إن وزارة الخارجية اللبنانية أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الارهابية” التي استهدفت السعودية، ولا تزال “على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية”.