الدوري_السعودي: مواجهة محفوفة بالمخاطر لـ #الهلال أمام #الاهلي.. الجمعة المقبل #الهلال_الاهلي

يتطلع الهلال حامل اللقب إلى الاقتراب أكثر من صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكن سيتعين عليه تحسين مستواه قبل مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الأهلي بعد غد الجمعة.

وتعادل الهلال في ثلاث من مبارياته السبع في الدوري حتى الآن، ويحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ضمك المتصدر المفاجئ.

وفي مباراته الأخيرة في مطلع الأسبوع الحالي، احتاج الهلال إلى هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع من مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميس ليفوز 3-2 على الرائد بعد أن فرط في تقدمه بهدفين في الدقائق الأخيرة.

واستعاد الأهلي مستواه في الآونة الأخيرة وفاز بمباراتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة من تسع مباريات، بعد أن استهل الموسم بطريقة متعثرة بقيادة مدربه الجديد بيسنيك هاسي، ولم يحقق أي فوز في مبارياته السبع الأولى وتعادل في خمس منها.

ويخوض الهلال مواجهتين مهمتين في سباق اللقب بعد مباراة الأهلي.

حيث يواجه ضمك المتصدر الحالي ثم الاتحاد صاحب المركز الثاني قبل أن يحول تركيزه إلى نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر.

ويفتقد الهلال أمام الأهلي مدافعه الكوري الجنوبي جانغ هيون-سو بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

ويحل الاتحاد ضيفاً على الحزم غداً الخميس مع تطلعه إلى استعادة توازنه في الدوري عقب انتصار واحد في مبارياته الأربع الأخيرة، بينما يلتقي الشباب، صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة والفائز بمبارياته الثلاث الأخيرة، مع الطائي قبل الأخير.

ويتجه النصر إلى المجمعة لمواجهة الفيحاء صاحب المركز الخامس، حيث سيبحث عن بعض الثبات في المستوى بعدما حقق أربعة انتصارات وخسر ثلاث مرات في مبارياته السبع الأولى في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف منافسه في مباراة السبت.

ويلعب ضمك، الذي لم يخسر منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام النصر، خارج ملعبه ضد الاتفاق المنتشي بانتصاره على النصر يوم الأحد.