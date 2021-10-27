التعاون_الاسلامي تستنكر استهداف مطار أبها الدولي.. تعريض حياة المسافرين للخطر عمل إرهابي جبان #عاجل

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وجدد الأمين العام تأكيده، أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

كما أدان الأمين العام محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة مفخخة.

وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.