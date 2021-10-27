إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 245 مليون.. والوفيات قرب 5 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، إلى 245.2 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و978 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 222 مليونا و385 ألفا و800 حالة.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 14021 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34.215.653 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 585 وفاة خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 455.653 حالة.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1270322 إصابة، منها 23982 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28405 وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1217935 حالة.

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا ، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96899 إصابة، في حين لا يزال إجمالي الوفيات مستقرًا عند 4636 وفاة.