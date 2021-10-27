تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 189.44 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، مقارنة بأسعار أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 216.50 ريال (57.72 دولارا)، مقارنة بسعر 217.50 ريال (58 دولارا) أمس الثلاثاء.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 189.44 ريال (50.50 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 190.31 ريال (50.75 دولار) أمس الثلاثاء.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 162.38 ريال (43.29 دولار)، بعدما سجل أمس الثلاثاء نحو 163.13 ريال (43.50 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.29 ريال (33.67 دولار)، مقارنة بسعر 126.88 ريال (33.83 دولار) أمس الثلاثاء.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، هبوطا إلى نحو 6733 ريالا (1795 دولارات)، مقارنة بسعر أمس 6768.75 ريال (1805 دولارات).

كما هبط سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، إلى نحو 1516 ريالا (404.03 دولارات)، وذلك مقارنة بسعر 1522.50 ريال (406 دولارات) أمس الثلاثاء.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806 دولارات.

كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من 1% أمس الإثنين، مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وزاد الدولار 0.1% اليوم بعدما نزل لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1051.11 دولار، واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.