كبرى شركات #النفط تستعد لتسجيل أعلى تدفقات نقدية في أكثر من 13 عامًا

تستعد كبرى شركات النفط في العالم الغربي “شل، توتال، اكسون موبيل، شيفرون، بي بي” لتحقيق أعلى تدفقات نقدية منذ الركود العظيم، بدعم من الطلب القوي على الخام، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكيماويات، وانتعاش أعمال التكرير.

وتشير تقديرات محللين جمعتها “بلومبرج” إلى أن الشركات الخمس الكبرى سوف تسجل تدفقات نقدية حرة إجمالية بقيمة حوالي 29 مليار دولار في الربع الثالث، وهي أكبر وتيرة منذ بداية عام 2008.

ويترقب مساهمو تلك الشركات حاليًا معرفة ما إذا كانت ستعيد مكاسبها غير المتوقعة من خلال توزيعات أرباح أعلى أو إعادة شراء الأسهم، أو استخدامها لإنتاج المزيد من النفط والغاز.

هذا ومن المقرر أن تعلن “رويال داتش شل” و”توتال” نتائجهما الخميس، و”إكسون موبيل” و”شيفرون” الجمعة المقبل، و”بي بي” في الثاني من نوفمبر.