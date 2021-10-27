أكبر شركة لتوربينات الرياح في العالم تؤكد نقل مقرها الإقليمي إلى #السعودية #عاجل

أكدت شركة فيستاس ويند Vestas الدنماركية لطاقة الرياح، اليوم الأربعاء، نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض بمشاركة دولية.

وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لـ”العربية”، أمس الثلاثاء، أنه سيكون هناك إعلان اليوم عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

جذبت المملكة مطلع فبراير الماضي مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض، حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي أعلنت خلال النسخة الماضية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن إنشاء مقار إقليمية لها في السعودية، المجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، وغيرها.

سيمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، في النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، خطوة أخرى نحو ترسيخ التطوير الهيكلي الطموح لاقتصاد المملكة.

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