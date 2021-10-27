تركي آل الشيخ: سيكون هناك ليالي لـ”د.طلال” وأسير الشوق.. ونحاول الاتفاق مع ورثة طلال مداح

كشف المستشار تركي آل الشيخ أنه سيتم تخصيص احتفال بـ”ليالي” في موسم الرياض للشاعر “أسير الشوق” والموسيقار د. طلال وذلك لأول مرة.

من جانبه أشار آل الشيخ إلى أنه تم تخصيص ليلة للفنان الراحل طلال مداح لكن يواجهون مشكلة مع ورثة الفنان تسببت في تعثر الإجراءات.

ودعا آل الشيخ ورثة الفنان طلال إلى الإتفاق والاستفادة من هذه الفرصة وإتاحة الفرصة لجمهور طلال مداح بالاستمتاع بفنانهم التاريخي.

من جانبه أضاف آل الشيخ أنه تم الاتفاق والتوقيع مع فرقتين كوريتين للمشاركة في موسم الرياض.

وعن الفنان خالد عبدالرحمن قال: سيتم التفاوض معه لإقامة حفلة غنائية شريطة أن تضم أغانيه القديمة التي أحبه جمهوره من خلالها.