بورصات الخليج تتحرك ضمن نطاق ضيق بالتزامن مع تراجع النفط

تحركت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج داخل نطاق ضيق في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط فيما يتجه المؤشر السعودي نحو مواصلة خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.4 بالمائة متأثرا بتراجع بنسبة 9.9 بالمائة في سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بعد أن سجلت الشركة أمس الثلاثاء تراجعا حادا في أرباحها.

وتراجع كذلك سهم سابك للمغذيات الزراعية ‭2.5‬ بالمائة في حين هبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 0.5 بالمائة.

وخالف سهم أرامكو الاتجاه العام وارتفع 1.1 بالمائة بعد أن وقعت الشركة خمس مذكرات تفاهم في إطار مبادرة لمعالجة انبعاثات ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمائة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.9 بالمائة قبيل صدور نتائج أعماله.

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر سهم شركة فرتيجلوب، المشروع المشترك بين شركة أو.سي.آي المنتجة للكيماويات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 21 بالمائة عن سعر إدراجه في بورصة أبوظبي في بداية تداوله اليوم الأربعاء.

وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.2 بالمائة مع زيادة سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.2 بالمائة.

وارتفع مؤشر الأسهم القطرية 0.4 بالمائة مع ارتفاع سهم البنك قطر الوطني بنسبة 0.9 وسهم صناعات قطر 0.4 بالمائة.