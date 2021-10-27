رؤساء الأركان بدول التعاون الخليجي تناقش تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية

عقدت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي اجتماعها الـ 18 بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول الدول الأعضاء وتحقيقاً لمتطلبات منظومة التعاون الخليجي في المجالات العسكرية.