شمل اليابسة وتحت الماء.. اختتام تمرين “المدافع الأزرق” السعودي الأمريكي المشترك

اختتم في الأسطول الغربي أمس , التمرين البحري المختلط “ المدافع الأزرق – 21 “ الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها الأمريكية في البحر الأحمر ، بحضور مدير التمرين العميد البحري الركن سعد الأحمري ومن الجانب الأمريكي العقيد البحري كارل هايوود.

واوضح مدير التمرين أن المناوراتتهدف تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين القوات البحرية السعودية والامريكية و إلى رفع الجاهزية القتالية ، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء كما انه يسهم في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الأقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف العميد الاحمري أن التمرين اشتمل على عدداً من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية ، والتي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية ، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي ، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله .